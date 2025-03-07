Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, Kadınlar Günü'nü Kutladı

(BURDUR) - Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, belediyede görev yapan kadın personelin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.

Ercengiz, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla belediyede görev yapan kadın personelin gününü kutladı. Ercengiz, Halı Sarayı Hizmet Binası, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile İtfaiye Müdürlüğü'nde çalışan kadın personeli ziyaret ederek, kadınlara karanfil takdim etti.

Ercengiz, "Kadınlarımız bizim için çok kıymetli, onlar hayatımızın en özel parçalarından biri. Değerlerini sadece bir gün değil, her gün hatırlamak ve onlara hak ettikleri saygıyı göstermek hepimizin sorumluluğu. Bu vesileyle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu.

Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Burdur Belediyesi'nin kadın personeline yarım gün idari izin verildi.