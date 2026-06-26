Başkan Ercengiz'den miniklere karne sürprizi - Son Dakika
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Başkan Ercengiz'den miniklere karne sürprizi

26.06.2026 14:51  Güncelleme: 15:15
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Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Bahçelievler Şehit Sıdkı Kara İlkokulu anasınıfındaki karne dağıtım törenine katılarak, öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

(BURDUR)- Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Bahçelievler Şehit Sıdkı Kara İlkokulu anasınıfındaki karne dağıtım törenine katılarak, öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte Burdur'da da binlerce öğrenci karne heyecanı yaşadı. Eğitim yılını başarıyla tamamlayan öğrencilerin mutluluğuna ortak olan Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Bahçelievler Şehit Sıdkı Kara İlkokulu anasınıfı öğrencilerinin karne dağıtım törenine katıldı.

"GÜZEL BİR YAZ TATİLİ GEÇİRMENİZİ DİLİYORUM"

Öğrencileri tebrik eden Başkan Ercengiz, "Çocuklarımızın karne sevincine ortak olmak ve onların yüzlerindeki mutluluğu görmek bizler için en büyük mutluluklardan biridir. Bir eğitim öğretim yılını emek ve gayretle tamamlayan tüm öğrencilerimizi, onları özveriyle yetiştiren öğretmenlerimizi ve her zaman desteklerini esirgemeyen ailelerimizi yürekten kutluyorum. Geleceğimizin aydınlık yarınlarını inşa edecek evlatlarımızın; bol bol dinlenecekleri, eğlenecekleri ve unutulmaz anılar biriktirecekleri güzel bir yaz tatili geçirmelerini diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkan Ercengiz'den miniklere karne sürprizi - Son Dakika

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