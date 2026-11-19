Biriktirdikleri harçlıklarla restoranda kahvaltı yapmak isteyen çocukların talebini karşılayan Başkan Ercengiz, kahvaltıda çocuklarla sohbet etti. Kahvaltı masraflarını üstlenen Ercengiz, çocuklara biriktirdikleri harçlıklarla kitap almalarını önerdi.

Ercengiz, şunları söyledi:

"Burdur Engelsiz Yaşam Merkezi ve Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezimizde kalan özel gereksinimli çocuklarımız, biriktirdikleri harçlıklarla Ali Bey'in Değirmeni'nde kahvaltı yapmak istediklerini iletmişler. Bu güzel isteklerini duyunca kahvaltılarını biz karşılamak, harçlıklarıyla da kendilerine kitap almalarını rica ettim. Bugün çocuklarımızla aynı sofrada buluştuk. Sohbetleri ve neşeleriyle içimizi ısıtan, çok keyifli bir kahvaltı yaptık. Çocuklarımızın yüzündeki gülümseme, günümüzün en güzel hediyesiydi."