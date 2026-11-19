Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, özel gereksinimli çocukların kahvaltısını karşıladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, özel gereksinimli çocukların biriktirdikleri harçlıklarla restoranda kahvaltı yapma isteğini karşıladı ve masrafları üstlendi. Ercengiz, çocuklarla kahvaltı sofrasında buluşup harçlıklarıyla kitap almalarını önerdi.
(BURDUR)- Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, biriktirdikleri harçlıklarla restoranda kahvaltı yapmak isteyen özel gereksinimli çocukların talebini yerine getirdi. Çocuklarla kahvaltı sofrasında buluşan ve harçlıklarıyla kitap almalarını öneren Ercengiz, "Çocuklarımızın yüzündeki gülümseme, günümüzün en güzel hediyesiydi" dedi.
Burdur Belediye Başkanı Ali Ercengiz, Burdur Engelsiz Yaşam Merkezi ve Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde kalan özel gereksinimli çocuklarla Ali Bey Değirmeni Kahvaltı Restoranı'nda bir araya geldi.
Biriktirdikleri harçlıklarla restoranda kahvaltı yapmak isteyen çocukların talebini karşılayan Başkan Ercengiz, kahvaltıda çocuklarla sohbet etti. Kahvaltı masraflarını üstlenen Ercengiz, çocuklara biriktirdikleri harçlıklarla kitap almalarını önerdi.
Ercengiz, şunları söyledi:
"Burdur Engelsiz Yaşam Merkezi ve Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezimizde kalan özel gereksinimli çocuklarımız, biriktirdikleri harçlıklarla Ali Bey'in Değirmeni'nde kahvaltı yapmak istediklerini iletmişler. Bu güzel isteklerini duyunca kahvaltılarını biz karşılamak, harçlıklarıyla da kendilerine kitap almalarını rica ettim. Bugün çocuklarımızla aynı sofrada buluştuk. Sohbetleri ve neşeleriyle içimizi ısıtan, çok keyifli bir kahvaltı yaptık. Çocuklarımızın yüzündeki gülümseme, günümüzün en güzel hediyesiydi."
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