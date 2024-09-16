Burdur Belediyesi, 1. Sınıf Öğrencilerine Kırtasiye Seti Dağıttı - Son Dakika
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Burdur Belediyesi, 1. Sınıf Öğrencilerine Kırtasiye Seti Dağıttı

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Burdur Belediyesi, 2024-2025 eğitim yılına başlayan ilkokul öğrencilerine toplam 1,200 kırtasiye seti dağıttı. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, eğitime desteklerinin devam edeceğini vurguladı.

16.09.2024 14:59  Güncelleme: 16:21
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(BURDUR)- Burdur Belediyesi tarafından ilkokula yeni başlayan öğrencilere bin 200 adet kırtasiye seti dağıtıldı. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Çocuklarımızın başarılı olması ve ülkemizin geleceği açısından değerli öğretmenlerimizin onlara vereceği katkıyı çok değerli buluyoruz. Biz de karınca kararınca eğitime desteğimizi sürdürmeye devam ediyoruz" dedi.

2024-2025 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte Burdur Belediyesi tarafından okullarda birinci sınıfa başlayan öğrencilere okul seti hediye Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Sakarya İlkokulu'nda 1. sınıf öğrencileriyle buluşarak kırtasiye seti dağıtımı yaptı. Başkan Ali Orkun Ercengiz, "Burdur Belediyesi olarak geleneksel hale getirdiğimiz, ilkokul 1. sınıfa başlayan çocuklarımıza kırtasiye seti desteğimizi sürdürüyoruz. Bugün sembolik olarak bir okulumuzda 1. sınıf öğrencilerimize kırtasiye setlerini ve okul çantalarını teslim ettik. Öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Çocuklarımızın başarılı olması ve ülkemizin geleceği açısından değerli öğretmenlerimizin onlara vereceği katkıyı çok değerli buluyoruz. Biz de karınca kararınca eğitime desteğimizi sürdürmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Burdur Belediyesi, 1. Sınıf Öğrencilerine Kırtasiye Seti Dağıttı - Son Dakika

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