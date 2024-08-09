Burdur Belediyesi Dijital Dönüşüm İle Vatandaşlara Hizmet Sunuyor

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(BURDUR) - Burdur Belediyesi, dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında geliştirdiği "Burdur Mobil" uygulamasını vatandaşların kullanımına sundu.

Burdur Belediyesi'nin yaşama geçirdiği Burdur Mobil uygulaması ile haber, etkinlik ve hizmet detaylarının tamamı bir tuş kadar yakın olacak. Mobil uygulamaya giren kullanıcılar, sosyal etkinlikler, E-İmar, E-Belediye, su abonelik işlemleri, meclis kararları ve hizmet duyurularına kadar birçok güncel bilgiye hızlıca erişebilecek.

E-belediyecilik hizmetleri çerçevesinde borç ödeme ve sorgulama gibi işlemler de sistem üzerinden gerçekleştirilebilecek.