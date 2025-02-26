Burdur Belediyesi Kendi Çiçeklerini Üretiyor - Son Dakika
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Burdur Belediyesi Kendi Çiçeklerini Üretiyor

Burdur Belediyesi, yeşil alan ve parkları süslemek için çiçek ve bitki üretimini kendi seralarında gerçekleştiriyor. Başkan Ali Orkun Ercengiz, doğa dostu anlayışla şehri güzelleştirmeye devam ettiklerini açıkladı.

26.02.2025 11:35  Güncelleme: 11:49
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(BURDUR)- Burdur Belediyesi, yeşil alan ve parkları süslemek için kullandığı çiçek ve bitkilerin üretimini, kendi seralarında gerçekleştiriyor.

Burdur Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü serasında yetiştirilen çiçekler, dikime hazır hale getiriliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Belediye'miz, doğa ve çevre dostu anlayışıyla şehrimizi güzelleştirmeye devam ediyor. Kendi öz kaynaklarımızla üretimine başladığımız çiçekleri özenle toprakla buluşturarak parklarımızı, refüjlerimizi ve kavşaklarımızı rengarenk bir görünüme kavuşturacağız. Daha yeşil, daha güzel ve daha yaşanabilir bir Burdur için durmaksızın çalışıyoruz" dedi

Kaynak: ANKA

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