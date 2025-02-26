Burdur Belediyesi Kendi Çiçeklerini Üretiyor

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(BURDUR)- Burdur Belediyesi, yeşil alan ve parkları süslemek için kullandığı çiçek ve bitkilerin üretimini, kendi seralarında gerçekleştiriyor.

Burdur Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü serasında yetiştirilen çiçekler, dikime hazır hale getiriliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Belediye'miz, doğa ve çevre dostu anlayışıyla şehrimizi güzelleştirmeye devam ediyor. Kendi öz kaynaklarımızla üretimine başladığımız çiçekleri özenle toprakla buluşturarak parklarımızı, refüjlerimizi ve kavşaklarımızı rengarenk bir görünüme kavuşturacağız. Daha yeşil, daha güzel ve daha yaşanabilir bir Burdur için durmaksızın çalışıyoruz" dedi