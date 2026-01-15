Burdur Belediyesi'nden Vatandaşa Kandil Simidi İkramı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Burdur Belediyesi'nden Vatandaşa Kandil Simidi İkramı

15.01.2026 15:51  Güncelleme: 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla 5 bin kutu kandil simidi dağıtarak vatandaşlara ve esnafa ikramda bulundu. Başkan Ercengiz, tüm İslam aleminin kandilini kutladı.

(BURDUR)- Burdur Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla kent genelinde esnaf ve vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu.

Burdur Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu. Şehir merkezi ve Gazi Caddesi başta olmak üzere çeşitli noktalarda gerçekleştirilen çalışmada, toplam 5 bin kutu kandil simidi esnaf ve vatandaşlara dağıtıldı.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Belediyemiz tarafından hazırlanan 5 bin paket kandil simidini ekiplerimiz aracılığıyla esnafımıza ve hemşehrilerimize ulaştırıyoruz. Miraç Kandil'inin başta Burdur'umuza, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm hemşehrilerimin Miraç Kandil'ini kutluyor, sağlık ve mutluluklar temenni ediyorum" diye konuştu.

İkramdan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise Başkan Ercengiz'e teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Burdur Belediyesi, Kandil Simidi, Miraç Kandili, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur Belediyesi'nden Vatandaşa Kandil Simidi İkramı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu: Suriye’deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır Davutoğlu: Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır
Ne et ne tavuk ne de sucuk Bu döner bembeyaz Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner bembeyaz
Bilal Erdoğan’dan çarpıcı sözler: Gündemimi haber akışının belirlemesine izin vermiyorum Bilal Erdoğan'dan çarpıcı sözler: Gündemimi haber akışının belirlemesine izin vermiyorum
Lindsay Graham’dan Türkiye’ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın Lindsay Graham'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın
Amine Harit’ten sürpriz itiraf: Galatasaray beni istedi Amine Harit'ten sürpriz itiraf: Galatasaray beni istedi
Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler

15:57
Cenk Tosun’un Fenerbahçe macerası bitti
Cenk Tosun'un Fenerbahçe macerası bitti
15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
15:38
Savcılıkta Derya Çayırgan’ın yanıt veremediği soru: ’’Hatırlamıyorum’’ dedi
Savcılıkta Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru: ''Hatırlamıyorum'' dedi
15:17
Yolcu internet ağ adını değiştirdi, THY uçağı acil iniş yaptı
Yolcu internet ağ adını değiştirdi, THY uçağı acil iniş yaptı
14:34
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
14:08
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan’ın ilk ifadesi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 16:22:26. #.0.4#
SON DAKİKA: Burdur Belediyesi'nden Vatandaşa Kandil Simidi İkramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.