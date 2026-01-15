Burdur Belediyesi'nden Vatandaşa Kandil Simidi İkramı

(BURDUR)- Burdur Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla kent genelinde esnaf ve vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu.

Burdur Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu. Şehir merkezi ve Gazi Caddesi başta olmak üzere çeşitli noktalarda gerçekleştirilen çalışmada, toplam 5 bin kutu kandil simidi esnaf ve vatandaşlara dağıtıldı.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Belediyemiz tarafından hazırlanan 5 bin paket kandil simidini ekiplerimiz aracılığıyla esnafımıza ve hemşehrilerimize ulaştırıyoruz. Miraç Kandil'inin başta Burdur'umuza, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm hemşehrilerimin Miraç Kandil'ini kutluyor, sağlık ve mutluluklar temenni ediyorum" diye konuştu.

İkramdan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise Başkan Ercengiz'e teşekkür etti.