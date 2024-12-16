Burdur Belediyesi'nden Özel Halk Otobüslerine Denetim

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(BURDUR)- Burdur Belediyesi'ne bağlı ekipler, özel halk otobüslerini denetledi. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Denetimlerde tüm otobüsler yasa ve yönetmeliklerle belirli kriterlere göre denetime tabi tutulurken, şoförleri ise kılık kıyafet, kişisel ve genel temizlik kurallarına uygunluğu açısından denetlendi. Eksik veya kusur tespit edilen otobüs ve şoförleri hakkında zabıta ekiplerince tutanak tutuldu" dedi.

Burdur Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından özel halk otobüsleri denetlendi.

Denetlemeler hakkında bilgi veren Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Ekiplerimiz bugün şehir merkezinde toplu taşıma araçlarını denetime çıktı. Yapılan denetimlerde çalışma belgeleri, araçların kalorifer aksamı, araç içi temizliği, koltuk düzenleri, el tutamağı, uyarı levhaları, iç aydınlatmaları ve araç içi temizliğini kontrol etti. Denetimlerde tüm otobüsler yasa ve yönetmeliklerle belirli kriterlere göre denetime tabi tutulurken, şoförleri ise kılık kıyafet, kişisel ve genel temizlik kurallarına uygunluğu açısından denetlendi. Eksik veya kusur tespit edilen otobüs ve şoförleri hakkında zabıta ekiplerince tutanak tutuldu" diye konuştu.