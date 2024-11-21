Burdur Belediyesi'nden Sonbahar Temizlik Seferberliği - Son Dakika
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Burdur Belediyesi'nden Sonbahar Temizlik Seferberliği

Burdur Belediyesi\'nden Sonbahar Temizlik Seferberliği

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, sonbaharın gelişiyle birlikte sokak ve caddelerde temizlik çalışmalarının hız kazandığını belirtti. Ağaçlardan dökülen yaprakların altyapıyı tıkayabileceği uyarısında bulunarak, bu çalışmalara verdikleri önemi vurguladı.

21.11.2024 12:32  Güncelleme: 12:49
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(BURDUR)- Burdur Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, sokak ve caddelerde temizlik çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Sonbaharın gelişiyle ağaçlardan dökülen yapraklar, kente eşsiz manzaralar kazandırırken altyapı giderlerini tıkayarak çeşitli sorunlara yol açabiliyor. Bu durumun önüne geçmek ve çevre temizliğini sağlamak amacıyla, personelimiz geniş kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştiriyor" dedi.

Burdur Belediyesi hem çevre temizliğini sağlamak hem de hava şartlarının neden olabileceği olası tehlikeleri önlemek amacıyla temizlik çalışmalarına hız kattı.

Çalışmalar hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Burdur'un her mahallesinin temiz ve düzenli olmasına büyük önem veriyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz, cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sonbaharın gelişiyle ağaçlardan dökülen yapraklar, kente eşsiz manzaralar kazandırırken altyapı giderlerini tıkayarak çeşitli sorunlara yol açabiliyor. Bu durumun önüne geçmek ve çevre temizliğini sağlamak amacıyla, personelimiz geniş kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Özellikle yağmur suyu kanallarının tıkanmasını önlemek için yürütülen bu çalışmalar, vatandaşlarımızın güvenliği ve çevre düzeni için büyük önem taşımaktadır. Şehrimiz için emek veren mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Burdur Belediyesi'nden Sonbahar Temizlik Seferberliği - Son Dakika

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