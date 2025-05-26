Burdur Belediyesi'nden Yaz Dönemi Sanat ve Spor Kursları

(BURDUR) - Burdur Belediyesi, yaz tatili boyunca çocuklar için hem öğretici hem de eğlenceli sanat ve spor kursları düzenleyecek.

Burdur Belediyesi'nin 7-14 yaş arasındaki çocuklar için yaşama geçirdiği yaz sanat kursları kapsamında çocuklar yeteneklerini keşfetme fırsatı bulacak. Çocuklar, yaz spor kursları ile de takım ruhu ve disiplin kazanacak.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Çocuklarımızın yaz tatilini verimli ve eğlenceli geçirmesi için sanat ve spor kurslarımızı ücretsiz olarak sunuyoruz. Tüm çocuklarımızı bekliyoruz" dedi.

Kurslara 30 Haziran'a kadar, "www.burdur.bel.tr" adresi üzerinden başvurulabilecek.