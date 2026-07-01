İspanya Malaga'da Burdur Belediyesi'nin Çevre Projesine Hibe Desteği - Son Dakika
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İspanya Malaga'da Burdur Belediyesi'nin Çevre Projesine Hibe Desteği

01.07.2026 09:22  Güncelleme: 09:49
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Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İspanya Malaga'da düzenlenen uluslararası toplantıda Burdur'un çevre dostu projelerini tanıttı. 230 bin avro hibe almaya hak kazanan proje kabul edildi.

(BURDUR) - İspanya Malaga'da düzenlenen uluslararası toplantıya katılan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Burdur Belediyesi'nin çevre odaklı projelerini tanıttı. Toplantıda Burdur Belediyesi'nin yürüttüğü çevreci yatırımlar hakkında sunum yapan Başkan Ercengiz, 230 bin avro hibe desteği almaya hak kazanan projenin kabul edildiğini açıkladı.

Uluslararası platformda Burdur'un adını duyuran projenin kabul edilmesiyle birlikte bir sunum gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Ercengiz, görev süreleri boyunca hayata geçirdikleri atık su arıtma tesisi, katı atık bertaraf tesisi, içme suyu arıtma tesisi ve güneş enerjisi santrali (GES) gibi çevre dostu yatırımların katılımcılardan büyük ilgi ve takdir topladığını ifade etti.

Başkan Ercengiz yaptığı açıklamada, "İspanya'nın Malaga kentindeyiz. Burdur Belediyesi olarak hazırladığımız projenin kabul edilmesiyle birlikte hem proje sunumumuzu gerçekleştirdik hem de belediyemizin çevre alanında hayata geçirdiği örnek çalışmaları katılımcılarla paylaştık. Özellikle görev süremiz boyunca hayata geçirdiğimiz atık su arıtma tesisi, katı atık bertaraf tesisi, içme suyu arıtma tesisi ve güneş enerjisi santrali gibi çevre dostu yatırımlarımız büyük ilgi ve takdir topladı. Akdeniz havzasındaki ülkelerden toplantıya katılan temsilciler, Burdur'da gerçekleştirdiğimiz çevreci projeleri yerinde incelemek istediklerini ifade ettiler. Biz de başta İtalya, İspanya, Tunus, Lübnan ve Estonya olmak üzere Avrupa'nın farklı ülkelerinden programa katılan tüm misafirleri Burdurumuza davet ettik. 230 bin avro hibe desteği almaya hak kazanan projemizin kabul edildiğini büyük bir mutlulukla hemşehrilerimizle paylaşmak istiyorum. Burdur'umuza hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İspanya Malaga'da Burdur Belediyesi'nin Çevre Projesine Hibe Desteği - Son Dakika

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