Burdur Belediyesi Ramazan Etkinlikleriyle Coşkuyu Yaşatacak

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(BURDUR)- Burdur Belediyesi, ramazan ayı coşkusunu düzenleyeceği çocuk eğlenceleri, konserler ve geleneksel ramazan eğlenceleri ile kutlayacak.

Burdur Belediyesi, ramazan ayının coşkusunu düzenleyeceği etkinliklerle kutlayacak. Çocuk eğlenceleri, konserler ve geleneksel ramazan eğlenceleri ile dolu programda, Burdur halkı ramazanın ruhunu birlikte yaşama fırsatı bulacak.

"Dolu dolu bir etkinlik programı hazırladık"

Ramazan etkinlikleri ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Mübarek ramazan ayını Burdur'da birlik, beraberlik ve kültürel zenginlikle idrak ediyoruz. Burdur Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın manevi atmosferi en güzel şekilde yaşaması için dolu dolu bir etkinlik programı hazırladık. Ramazan boyunca düzenleyeceğimiz Kum Sanatı, Semazen Gösterisi, Sihirbaz Gösterisi, Hacivat-Karagöz ve Kukla Gösterisi, Tasavvuf Musikisi Konseri gibi etkinliklerimizle hem geleneksel hem de modern sanatı bir araya getiriyoruz. Halkımızı bu güzel programlarda bir araya gelmeye davet ediyorum. Ramazan ayımız mübarek olsun" dedi.