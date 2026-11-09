Burdur Belediyesi yol onarım ve kaldırım yenileme çalışmalarını tamamladı - Son Dakika
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Burdur Belediyesi yol onarım ve kaldırım yenileme çalışmalarını tamamladı

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Burdur Belediyesi yol onarım ve kaldırım yenileme çalışmalarını tamamladı
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Burdur Belediyesi kent genelinde altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri ekipleri bazı mahalle ve caddelerde yol tamiri ile kaldırım yenilemeyi tamamlarken Park ve Bahçeler ekipleri refüjleri sonbahar çiçek dikimine hazırlıyor.

(BURDUR)- Burdur Belediyesi, kent genelinde altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çeşitli mahallelerde yol onarım ve kaldırım yenileme çalışmalarını tamamlarken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de refüjleri mevsimlik çiçek dikimine hazırlıyor.

Burdur Belediyesi, kent genelinde çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hızırilyas Mahallesi, Sığır Yolu Caddesi ve Bahçelievler Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi'nin yol tamirini tamamladı. Ekipler ayrıca Eski Antalya Caddesi ikinci çıkmazını ise betonla kaplayarak temiz bir görünüme kavuşturdu. Uzay Çatı Halk Pazarı girişi ve Halk Pazarı Caddesi'nde ise kaldırım yenileme çalışmaları sona erdi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise sonbahar mevsimi için refüjlerde hazırlık çalışmalarına başladı. Öte yandan, Karasenir Mahallesi parkının aydınlatma tadilatı da tamamlandı.

Kaynak: ANKA
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