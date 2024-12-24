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(BURDUR)- Burdur Belediyesi zabıta ekipleri, pazar yerlerini denetledi. Uygulama ile pazar düzeni, tezgah çizgileri, tartı görünürlüğü, fiyat etiketleri ve mevzuata uygunluk kontrol edildi.

Burdur Belediyesi, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda son olarak zabıta ekipleri pazar yerlerini denetledi. Denetimlerde, kurallara uymayan esnafa cezai işlem uygulandı.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, konuya ilişkin, "Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın pazarlarımızda güvenle alışveriş yapabilmesi için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Pazar girişlerindeki terazi uygulamamız devam ederken, etiketi bulunmayan ve kurallara uymayan tezgahlara ise ceza işlemi uyguladılar. Tezgah kurulumlarında çizgi ihlali yapan esnaflarımız uyarılarak, alışveriş ortamının daha düzenli ve güvenli hale gelmesi sağlanıyor. Amacımız hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın haklarını korumak ve pazarlarımızı daha yaşanabilir kılmaktır" dedi.