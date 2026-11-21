Burdur Bucak Ticaret ve Sanayi Odası seçimini Yaman'ın mavi listesi kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur'un Bucak ilçesindeki Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan başkanlık seçiminde, Muhammet Mustafa Yaman'ın mavi listesi en fazla oyu alarak kazandı. 8 meslek grubunda bin 50 üyenin oy verdiği yarışta mevcut başkan Hasan Yalçın Meçikoğlu'nun beyaz listesi de yer aldı.
Burdur'un Bucak ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Muhammet Mustafa Yaman seçildi.
Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seçimde, üyeler oylarını kullandı.
Seçimde, mevcut başkan Hasan Yalçın Meçikoğlu'nun beyaz listesi ile Muhammet Mustafa Yaman'ın mavi listesi yarıştı.
Meçikoğlu ve Yaman, oy kullanmaya gelen üyeleri kapıda karşılayarak selamladı.
Seçimde, 8 meslek grubunda bin 50 üye oy kullandı.
En fazla oyu alan Muhammet Mustafa Yaman'ın mavi listesi seçimin kazananı oldu.
Kaynak: AA
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