Burdur'da 2 çocuğun yaralandığı kazada motosikletin şasi ve motor numarası kazınmıştı - Son Dakika
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Burdur'da 2 çocuğun yaralandığı kazada motosikletin şasi ve motor numarası kazınmıştı

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Burdur'da plakasız motosikletin otomobille çarpıştığı kazada 15 yaşındaki sürücü ile 12 yaşındaki yolcu yaralandı ve hastanede tedaviye alındı. Kazaya karışan motosiklet yaklaşık 100 metre ilerideki bir inşaatın bahçesinde şasi ve motor numaraları kazınmış halde bulundu.

BURDUR'da plakasız motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada R.M.G. (15) ve Ç.A.İ. (12) yaralandı. Kazaya karışan motosiklet bir inşaatın bahçesine gizlenmiş halde bulundu. Motosikletin şasi ve motor numaralarının da kazındığı belirlendi.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Aydınlıkevler Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. R.M.G. (15) yönetimindeki plakasız motosiklet, Ö.Ö. idaresindeki 15 DJ 777 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü R.M.G. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Ç.A.İ. (12) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Motosiklet kaza yerinde bulunamadı. Polis, motosikletin bulunması amacıyla çevrede araştırma yaptı. Motosiklet, yaklaşık 100 metre ilerideki bir inşaatın bahçesinde bulundu. Yapılan kontrolde şasi ve motor numaralarının kazındığı tespit edilen motosiklet, trafikten men edilerek otoparka çekildi. Kaza sırasında yola dökülen yakıt ve yağ ise görevli trafik polisi tarafından toprakla kapatıldı.

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: DHA
Trafik KazalarıMotosikletOtomobilBurdurGüncelSon Dakika

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