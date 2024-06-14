Burdur'da 43 bin 89 öğrenci karne sevinci yaşadı, 1. sınıf öğrencilerinin işaret dili ile İstiklal Marşı okudu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Burdur'da 43 bin 89 öğrenci karne sevinci yaşadı, 1. sınıf öğrencilerinin işaret dili ile İstiklal Marşı okudu

Burdur'da 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın sona ermesiyle birlikte 43 bin 89 öğrenci karne sevinci yaşadı. Törende birinci sınıf öğrencileri işaret dili ile İstiklal Marşı'nı okudu. Burdur Vali Yardımcısı, Cumhuriyet Başsavcısı ve İl Milli Eğitim Müdürü öğrencilere karne ve hediyelerini dağıtarak sevinçlerine ortak oldu. Öğrenciler yaz tatiline girdi ve velileriyle birlikte güzel bir tatil geçirmeyi planlıyorlar.

14.06.2024 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da 43 bin 89 öğrenci karne sevinci yaşadı

1. sınıf öğrencilerinin işaret dili ile istiklal marşı okudu

BURDUR - Burdur'da2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın sona ermesi ile birlikte il genelinde 43 bin 89 öğrenci karne sevinci yaşadı. Törende birinci sınıf öğrencileri ise işaret dili ile İstiklal Marşı'nı okudu.

2022-2023 Eğitim Öğretim yılının sona ermesi ile birlikte 81 ilde öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Burdur'da da 43 bin 89 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi. Mehmet Yıldızlı İlk okulunda ki program anasınıfı öğrencilerinin dans gösterisi ile başladı. Daha sonra Burdur Vali Yardımcısı Yunus Emre Akpınar, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara ve İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci öğrencilere karne ve hediye dağıtarak sevinçlerine ortak oldu. Birinci sınıf öğrencileri ise işaret dili ile İstiklal Marşı'nı okudu.

İstiklal marşı töreninin ardından açıklamada bulunan Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci; "11 Eylül tarihinde başlayan eğitim-öğretim yılımız 14 Haziran tarihi itibariyle sona ermiştir. İlimizde bugün itibariyle 253 okulda 43 bin öğrencimiz karne aldı ve 9 Eylül tarihine kadar onları ailelerine sağ salim bir şekilde teslim ettik. Başarılı dopdolu bir eğitim öğretim yılı geçirdik. Özellikle valiliğimiz himayelerinde yürüttüğümüz BESTE Projesi ile okullarımızda akademik anlamda sosyal, kültürel, proje çalışmaları öğretmenlerimizin motivasyonunu artıracak çalışmalar anlamıyla çok güzel faaliyetler gerçekleştirdik. İnşallah bayramdan sonra bir hafta öğretmenlerimizin seminer dönemleri gerçekleşecek. 1 Temmuz itibariyle de ilimizdeki 4 bin öğretmenimizi de 1 Eylül tarihine kadar yaz tatillerine göndermiş olacağız. Ben bu süreç içerisinde eğitim-öğretime katkı sunan başta Sayın Valimiz olmak üzere tüm yönetici öğretmenlerimize, velililerimize teşekkür ediyorum. Güzel bir tatil geçirmelerini temenni ediyorum. Özellikle yaz tatilinde öğrencilerimizin aileleriyle kaliteli vakit geçirmesini ve bol bol kitap okumalarını tavsiye ediyorum. Tekrar yaz tatilimiz hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Karne sevinci yaşayan birinci sınıf öğrencisi Ece Eren; "Karnem çok iyi geldi. Yaz tatilinde düğüne gideceğim, denize gireceğim. Yaz tatilinde arkadaşlarımı çok özleyeceğim." dedi.

Yine karne sevinci yaşayan bir başka öğrenci Emir Özyılmaz ise; "Bir yıl boyunca gösteriler yaptık oyunlar oynadık, ders işleyip alfabeyi öğrendik. Yaz tatilinde kurslara gitmek istiyorum özellikle de basketbol kursuna. Yaz tatilinde arkadaşlarımı çok özleyeceğim." ifadesinde bulundu.

Birinci sınıf öğrencisi Emir Özyılmaz'ın velisi Murat Özyılmaz ise; " Bu sene Emir birinci sınıfı zor ama güzel bir şekilde bitirdi. İnşallah gelecek yıllarda güzel bir şekilde devam edeceğiz. Okuma- yazmayı ilk defa öğrendiği için bunun bir zorluğu oldu. Ama bunu okuyarak el birliği ile geliştirerek birinci yılı bitirdik. Öğretmenimize teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: İHA

Burdur, Tatil, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur'da 43 bin 89 öğrenci karne sevinci yaşadı, 1. sınıf öğrencilerinin işaret dili ile İstiklal Marşı okudu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:35 İstanbul’da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü
16:45 Aydın’da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü’ne düştü Aydın'da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü'ne düştü
14:17 Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti
17:58 Borussia Dortmund’un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu
17:19 Zam oranlarında hesaplar değişti Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?
17:02 Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi
16:52 Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı
16:49 Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde İlk fotoğraflar geldi Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde! İlk fotoğraflar geldi
16:48 Ankara’yı sağanak yağış ve dolu vurdu Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi Ankara'yı sağanak yağış ve dolu vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 18:19:47. #1.11#
SON DAKİKA: Burdur'da 43 bin 89 öğrenci karne sevinci yaşadı, 1. sınıf öğrencilerinin işaret dili ile İstiklal Marşı okudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement