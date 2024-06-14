Burdur'da 43 bin 89 öğrenci karne sevinci yaşadı, 1. sınıf öğrencilerinin işaret dili ile İstiklal Marşı okudu

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Burdur'da 43 bin 89 öğrenci karne sevinci yaşadı

1. sınıf öğrencilerinin işaret dili ile istiklal marşı okudu

BURDUR - Burdur'da2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın sona ermesi ile birlikte il genelinde 43 bin 89 öğrenci karne sevinci yaşadı. Törende birinci sınıf öğrencileri ise işaret dili ile İstiklal Marşı'nı okudu.

2022-2023 Eğitim Öğretim yılının sona ermesi ile birlikte 81 ilde öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Burdur'da da 43 bin 89 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi. Mehmet Yıldızlı İlk okulunda ki program anasınıfı öğrencilerinin dans gösterisi ile başladı. Daha sonra Burdur Vali Yardımcısı Yunus Emre Akpınar, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara ve İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci öğrencilere karne ve hediye dağıtarak sevinçlerine ortak oldu. Birinci sınıf öğrencileri ise işaret dili ile İstiklal Marşı'nı okudu.

İstiklal marşı töreninin ardından açıklamada bulunan Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci; "11 Eylül tarihinde başlayan eğitim-öğretim yılımız 14 Haziran tarihi itibariyle sona ermiştir. İlimizde bugün itibariyle 253 okulda 43 bin öğrencimiz karne aldı ve 9 Eylül tarihine kadar onları ailelerine sağ salim bir şekilde teslim ettik. Başarılı dopdolu bir eğitim öğretim yılı geçirdik. Özellikle valiliğimiz himayelerinde yürüttüğümüz BESTE Projesi ile okullarımızda akademik anlamda sosyal, kültürel, proje çalışmaları öğretmenlerimizin motivasyonunu artıracak çalışmalar anlamıyla çok güzel faaliyetler gerçekleştirdik. İnşallah bayramdan sonra bir hafta öğretmenlerimizin seminer dönemleri gerçekleşecek. 1 Temmuz itibariyle de ilimizdeki 4 bin öğretmenimizi de 1 Eylül tarihine kadar yaz tatillerine göndermiş olacağız. Ben bu süreç içerisinde eğitim-öğretime katkı sunan başta Sayın Valimiz olmak üzere tüm yönetici öğretmenlerimize, velililerimize teşekkür ediyorum. Güzel bir tatil geçirmelerini temenni ediyorum. Özellikle yaz tatilinde öğrencilerimizin aileleriyle kaliteli vakit geçirmesini ve bol bol kitap okumalarını tavsiye ediyorum. Tekrar yaz tatilimiz hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Karne sevinci yaşayan birinci sınıf öğrencisi Ece Eren; "Karnem çok iyi geldi. Yaz tatilinde düğüne gideceğim, denize gireceğim. Yaz tatilinde arkadaşlarımı çok özleyeceğim." dedi.

Yine karne sevinci yaşayan bir başka öğrenci Emir Özyılmaz ise; "Bir yıl boyunca gösteriler yaptık oyunlar oynadık, ders işleyip alfabeyi öğrendik. Yaz tatilinde kurslara gitmek istiyorum özellikle de basketbol kursuna. Yaz tatilinde arkadaşlarımı çok özleyeceğim." ifadesinde bulundu.

Birinci sınıf öğrencisi Emir Özyılmaz'ın velisi Murat Özyılmaz ise; " Bu sene Emir birinci sınıfı zor ama güzel bir şekilde bitirdi. İnşallah gelecek yıllarda güzel bir şekilde devam edeceğiz. Okuma- yazmayı ilk defa öğrendiği için bunun bir zorluğu oldu. Ama bunu okuyarak el birliği ile geliştirerek birinci yılı bitirdik. Öğretmenimize teşekkür ederiz." dedi.