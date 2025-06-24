Burdur'da Açık Hava Sinema Günleri Başlıyor

(BURDUR) - Burdur Belediyesi, 8 Temmuz ile 21 Ağustos 2025 tarihleri arasında farklı mahallelerde "Açık Hava Sinema Günleri" düzenleyecek.

2024 yılında Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından "Kültür- Sanat ve Halkla İlişkiler" kategorisinde birincilik ödülüne layık görülen Burdur Belediyesi, vatandaşların yaz akşamlarını aileleriyle birlikte keyifli bir şekilde geçirebilmeleri için "Açık Hava Sinema Günleri" düzenliyor.

Etkinlik, 8 Temmuz'da Fevzi Çakmak Mahallesi Mavi Park'ta "Bir Cumhuriyet Şarkısı" ile başlayacak. 10 Temmuz'da Cumhuriyet Meydanı'nda "Dayı 2", 17 Temmuz'da Şirinevler Parkı'nda "Geniş Aile 4", 24 Temmuz'da Emek Mahallesi Pazar Alanı'nda "Tur Rehberi", 31 Temmuz'da A. İlci Mahallesi Pazar Alanı'nda "Lohusa", 7 Ağustos'ta Menderes Mahallesi'nde "Efsane", 14 Ağustos'ta Yeni-Yenice Dere-Cemil Mahalleleri'nde "Dayı 2", 21 Ağustos'ta Şeker Meydanı'nda "Çocuk" filmleri gösterilecek.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Yaz aylarının kavurucu sıcaklarında evlerine kapanmak istemeyen hemşehrilerimize güzel bir alternatif sunmak istedik. Bu nedenle, her yaştan vatandaşımızın aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirebileceği Açık Hava Sinema Günleri'ni başlatıyoruz. Güncel filmlerden oluşan seçkimizle, yıldızların altında hep birlikte sinema izlemenin keyfini yaşayacağız. Tüm halkımızı bu güzel etkinliğe davet ediyorum. Gelin, yaz akşamlarını hep birlikte paylaşalım" diye konuştu.