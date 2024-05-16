Burdur\'da Adli Olayların Yüzde 99,9\'u Aydınlatıldı

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Burdur'da, bu yıl meydana gelen adli olayların yüzde 99,9'unun aydınlatıldığı bildirildi.

Vali Türker Öksüz, Valilikte düzenlenen güvenlik toplantısında, kentte huzurun, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik suç ve suçlularla mücadele edildiğini söyledi.

İl genelinde nisanda meydana gelen 946 olaya kolluk görevlilerince müdahale edildiğini belirten Öksüz, "2024'te meydana gelen olayların yüzde 99,9'u aydınlatılarak, kentimiz, 2023 yılında olduğu gibi olayların aydınlatılmasında ülke genelinde ilk sıralarda yer almıştır." dedi.

Öksüz, bilgilendirme faaliyetleri sonucu kentte meydana gelen dolandırıcılık suçlarında bir önceki yıla göre yüzde 88,9 oranında düşüş görüldüğünü dile getirdi.

Nisan ayı içerisinde farklı suçlardan aranan toplamda 234 kişinin yakalandığını kaydeden Öksüz, şunlar aktardı:

"Bu şahıslardan 70'i tutuklanmıştır. Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında, özellikle KADES uygulamasının tanıtımı, bilgilendirici faaliyetlerimiz kararlılıkla devam ediyor. FETÖ/PDY'ye üye olma suçu kapsamında 5 olayda 3 şahıs, DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçu kapsamında 1 şahıs, sosyal medya üzerinden PKK-KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yapma suçundan 1 şahıs hakkında adli işlem yapılmış, sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 3 hesap hakkında adli işlem yapılarak erişimi engellenmiştir."

Öksüz, ??????? trafik güvenliği kapsamında ise nisanda 109 bin 732 araç ve sürücü kontrol edilerek kontroller neticesinde 15 bin 27 sürücüye 34 milyon 104 bin 300 lira idari para cezası uygulandığını, 2023'e göre ölümlü trafik kazalarında yüzde 200 azalma görüldüğünü aktardı.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ile İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder de katıldı.