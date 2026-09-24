Burdur'da aile kavgasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı; sanık 13 yıl 7 ay hapis aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Burdur'da aile kavgasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı; sanık 13 yıl 7 ay hapis aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur\'da aile kavgasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı; sanık 13 yıl 7 ay hapis aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da husumetli iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan sanık 13 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Maktulün babası, karara itiraz edeceğini ve ailece ölü gibi yaşadıklarını söyledi.

Burdur'da husumetli iki aile arasında çıkan kavgada bıçakla 1 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi yaralayadığı gerekçesiyle yargılanan sanık 13 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Burdur 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Muhammer Yıldız, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Karar öncesi son savunmasını yapan sanık Yıldız, maktul Volkan Korkmaz'la herhangi bir husumetinin olmadığını, öldürmeye yönelik bir eylemde bulunmadığını savundu.

Müşteki Mehmet Korkmaz ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ettiğini belirtti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Muhammer Yıldız'ın "kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay, Mehmet Korkmaz'a karşı yaralama suçundan 5 ay 18 gün, B.T.'ye karşı yaralama suçundan ise 7 ay 15 gün hapis cezasına karar verdi.

Baba Korkmaz, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada karara üzüldüğünü ifade etti.

Karara itiraz edeceğini belirten Korkmaz, "29 yıl boyunca oğlumu yetiştirmek için neler yaptım. Okuttum, bu yaşlara getirdim. Karara itiraz edip hakkımı arayacağım. Biz artık ailece ölü gibi yaşıyoruz." dedi.

Olay

Burdur'un Yeşilova ilçesi Koyunlar Çeşme Mahallesi'nde 28 Haziran 2024'te aralarında husumet bulunan iki aile arasında sokakta kavga çıkmış.

Babası ve kardeşinin sokakta Volkan Korkmaz (29) ve Mehmet Korkmaz (55) ile kavga ettiğini gören Muhammer Yıldız (26) evden bıçak alarak kavgaya dahil olmuş, Yıldız, kavga ettikleri Volkan Korkmaz'ı 4 yerinden ve kavgayı ayırmak istediği belirtilen B.T'yi (28) de kalçasından bıçaklamıştı.

Sağlık ekiplerince Volkan Korkmaz ile B.T. Burdur Devlet Hastanesine kaldırılmış, Korkmaz burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Tutuklanan Muhammer Yıldız hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA
Güvenlik3. SayfaOlaylarMahkemeBurdurGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otobüslerde yeni dönem Bu hareketleri yapanlara 19 bin TL ceza Otobüslerde yeni dönem! Bu hareketleri yapanlara 19 bin TL ceza
Mardin’de kesilen 40 bin liralık ceza Bolu’ya ulaştı Araç o sırada Ankara’daydı Mardin'de kesilen 40 bin liralık ceza Bolu'ya ulaştı! Araç o sırada Ankara'daydı
ABD’nin Büyükelçisi Barrack: S-400 ve F-35 konusunda Kongre çalışıyor ABD’nin Büyükelçisi Barrack: S-400 ve F-35 konusunda Kongre çalışıyor
New York’taki zirvede karar alındı TSK, Irak’taki o yerleşkeden çekiliyor New York'taki zirvede karar alındı! TSK, Irak'taki o yerleşkeden çekiliyor
Burdur’da 28 yaşındaki Elif gelinliğini giydi Düğün fikri iki hafta önce yakaladığı buketten çıktı Burdur'da 28 yaşındaki Elif gelinliğini giydi! Düğün fikri iki hafta önce yakaladığı buketten çıktı
Onlyfans fenomeni Bonnie Blue bebeğinin ismini açık artırmaya çıkardı kazanan 1,2 milyon sterlin verdi Onlyfans fenomeni Bonnie Blue bebeğinin ismini açık artırmaya çıkardı; kazanan 1,2 milyon sterlin verdi
19:27
Zidane’dan Arda Güler için 5 kelimelik yorum
Zidane'dan Arda Güler için 5 kelimelik yorum
19:14
İmzayı attı Dünyaca ünlü Alaba’dan 34 yaşında sürpriz transfer
İmzayı attı! Dünyaca ünlü Alaba'dan 34 yaşında sürpriz transfer
19:09
Galatasaray’da taşlar yerinden oynuyor Okan Buruk’tan ezber bozan karar
Galatasaray'da taşlar yerinden oynuyor! Okan Buruk'tan ezber bozan karar
19:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mekke Savunma İttifakı mesajı: Bazı sınamalarla karşılaşmak sürpriz değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Savunma İttifakı mesajı: Bazı sınamalarla karşılaşmak sürpriz değil
18:44
Fon soruşturmasında piyasa değeri yaklaşık 1.8 milyar TL olan 2 özel jet ile 1 lüks yata el konuldu
Fon soruşturmasında piyasa değeri yaklaşık 1.8 milyar TL olan 2 özel jet ile 1 lüks yata el konuldu
18:20
Şi, Beyaz Saray’da Trump’a mesajı verdi: Çin ve ABD çatışırsa kayıp çok olur
Şi, Beyaz Saray'da Trump'a mesajı verdi: Çin ve ABD çatışırsa kayıp çok olur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 19:32:09. #7.13#
SON DAKİKA: Burdur'da aile kavgasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı; sanık 13 yıl 7 ay hapis aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei