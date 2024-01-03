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Burdur'da Aranan Şüpheliler ve Firari Hükümlüler Yakalandı - Son Dakika
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Burdur'da Aranan Şüpheliler ve Firari Hükümlüler Yakalandı

Burdur'da çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 15 şüpheli ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 10'u serbest bırakıldı. Hükümlüler ise cezaevine teslim edildi. Operasyon kapsamında 9 ruhsatsız av tüfeği, 1 tabanca, 2 kesici ve delici alet ele geçirildi.

Burdur\'da Aranan Şüpheliler ve Firari Hükümlüler Yakalandı
03.01.2024 - 18:47,  Güncelleme: 18:48
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Burdur'da haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 15 şüpheli ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 22-29 Aralık 2023'te aranan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Hırsızlık, kasten yaralama, tehdit gibi suçlardan haklarında arama kaydı bulunan 15 şüpheli ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 10'u serbest bırakıldı. Hükümlüler ise işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Bu arada, çalışmada 9 ruhsatsız av tüfeği, 1 tabanca, 2 kesici ve delici alet ele geçirildi.

Kaynak: AA
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