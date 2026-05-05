Burdur'da Avm Arazisinin Tapu Devri Gerçekleştirildi

(BURDUR) - Burdur'da uzun süredir gündemde olan alışveriş merkezi (AVM) projesinde önemli bir aşamaya geçildi. Satış işlemi tamamlanan arazinin tapu devri gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Bundan sonra Burdurlu iş insanlarımızın bir an önce AVM'yi yapmasını bekliyoruz" dedi.

Burdur'da uzun süredir gündemde olan alışveriş merkezi (AVM) projesinde arazi devri, Tapu Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen işlemle tamamlandı. Devir işlemine Başkan Ercengiz, Tapu Müdürü Musa Pişken ile Burdur AVM A.Ş. adına Yusuf Keyik ve Hasan Aksöz katıldı.

Tapu devri sonrasında açıklama yapan Ercengiz, "AVM yapılmak üzere satışını gerçekleştirdiğimiz arazinin tapu devrini yaptık. Burdur AVM A.Ş adına Sayın Yusuf Keyik ve Hasan Aksöz ile birlikte imzalarımızı attık. Bundan sonra Burdurlu iş insanlarımızın bir an önce AVM'yi yapmasını bekliyoruz. Burdur'umuza hayırlı olsun" diye konuştu.