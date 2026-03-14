Burdur'da Bacadan Yangın Paniği

BURDUR'da evde oturanların bulunmadığı sırada tutuşan bacadan çıkan duman paniğe neden oldu.

Yeni Mahalle Şehit Mükerrem Varol Sokak'ta Y.B.'nin oturduğu 2 katlı evin camlarından ve bacasından duman yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yanık bırakılan soba ve bacadaki kurumların tutuşmasıyla çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,