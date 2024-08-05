Burdur'da balık tutmaya giden kişi, baraja düşerek hayatını kaybetti.
Mehmet Uysal (46), 8 yaşındaki oğlu ve bir arkadaşıyla Ali Kılcı Karaçal Barajı'na balık tutmaya gitti.
Arkadaşı marketten alışveriş yapmaya gittiği sırada barajın kıyısında oğluyla balık tutan Uysal, suya düştü.
Babasının baraja düştüğünü gören çocuğun çevredekilerden yardım istemesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Barajda arama çalışması başlatan dalgıçlar tarafından bulunan Uysal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Uysal'ın cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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