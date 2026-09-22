Burdur\'da boya için gittiği evde fenalaşan 55 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi

Burdur'da boya için gittiği evde fenalaşan 55 yaşındaki kişi yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur'da boya yapmak üzere Emek Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'ndeki bir eve giden 55 yaşındaki kişi, evde fenalaşarak yaşamını yitirdi. İhbar üzerine eve sevk edilen sağlık ekipleri kişinin öldüğünü belirledi; cenaze otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Burdur'da boya yaptığı sırada fenalaşan kişi hayatını kaybetti.
Boya yapmak için Emek Mahallesi Yahya Kemal Caddesinde bir eve giden Mehmet Mutlu (55) burada fenalaştı.
İhbar üzerine eve 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince yapılan kontrolde, Mutlu'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Mutlu'nun cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA
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