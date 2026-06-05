Burdur'da Dünya Çevre Günü "Çocuk Şenliği" İle Kutlandı

(BURDUR) - Burdur Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Kültür Park'ta çocuklar için renkli bir şenlik düzenledi. Etkinlikte çocukların çevre temizliği yaparak büyüklere örnek olduğunu belirten Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Biz gelmeden önce çocuklarımız burayı temizlemişler. Büyüklerini utandırmışlar, onlara da sarı kart gösteriyoruz" dedi.

Burdur Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla organize edilen "Çocuk Şenliği" Kültür Park'ta gerçekleştirildi. Doğayla iç içe bir ortamda düzenlenen ve çocukların gönüllerince eğlendiği etkinlikte, eğlenceli aktivitelerin yanı sıra çevre bilinci ve sıfır atık konularında farkındalık oluşturulması amaçlandı.

"BURDUR GÖLÜ'NE EN TEMİZ SUYU ULAŞTIRIYORUZ"

Şenlik alanını ziyaret ederek çocukların çevre duyarlılığına ortak olan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, etkinlikte yaptığı konuşmada görev süresi boyunca hayata geçirdikleri çevreci yatırımları anlattı.

Çevreyi korumanın ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın öncelikli hedefleri olduğunu dile getiren Başkan Ercengiz, şunları söyledi:

"Göreve başladığımız günden beri duyarlı bir çevreci belediyecilik anlayışını ortaya koymaya çalıştık. Örneğin; çöpün öğütülmesi, ayrıştırılması ve çöpten enerji üretilmesini sağlayarak çöpün yer altına gömülüp yeraltı sularını ve toprağı kirletmesinin, plastiklerin yüzyıllarca doğada kalmasının önüne geçtik. 'Burdur Gölü kurursa Burdur yok olur' diye hep söyledik. Burdur Gölü'ne deşarj edilen Burdur Atıksu Arıtma Tesisi'nin modernizasyonunu yenileyerek yeni bir sistem kurduk. Bu yeni sistemle artık Burdur Gölü'nün en büyük su kaynağını yüzde 98 temizlik ve saflıkta göle ulaştırıyoruz."

Kente kazandırılan 80'e yakın yeni park alanı, bisiklet yolları ve yayalaştırılmış bölgeler sayesinde karbon emisyonunu ve karbon ayak izini azaltmayı hedeflediklerini belirten Ercengiz, çocukların daha yeşil ve sağlıklı bir Burdur'da büyümesi adına şehir kurgusunu bu vizyonla şekillendirdiklerini ifade etti.

KÜLTÜR PARK İÇİN "ORTAK YAŞAM KÜLTÜRÜ VE HOŞGÖRÜ" ÇAĞRISI

Son günlerde kamuoyunda tartışılan Kültür Park'ın kullanım düzeniyle ilgili olarak da tüm hemşehrilerine ve gençlere seslenen Başkan Ercengiz, parktaki olumsuz durumların abartıldığı kadar olmadığını belirterek karşılıklı saygı vurgusu yaptı. Ercengiz, şöyle devam etti:

"Genç arkadaşlarımızın bu alanı kullanırken çevreye ve diğer vatandaşlarımıza saygılı olmalarını, kimseyi rahatsız etmeden vakit geçirmelerini özellikle rica ediyoruz. Gençlerimizin bir araya gelerek sosyalleşmesi, müzik dinlemesi ve kendi aralarında keyifli zaman geçirmesi elbette doğaldır. Kendi duyabilecekleri seviyede müzik yapmaları ve birlikte vakit geçirmeleri son derece kıymetlidir. Ancak bu süreçte temel beklentimiz; ortak kullanım alanı olan bu parkta herkesin birbirinin huzuruna saygı göstermesi, çevreyi rahatsız edecek davranışlardan kaçınılması ve ortak yaşam kültürünün korunmasıdır. Mahalle sakinlerimizin de hoşgörüsüne sığınıyoruz. Elbette onları rahatsız edecek bir durum olduğunda tüm önlemler alınmaya devam edilecek."

Büyüklere yönelik çevre uyarısını, "Eğer parkımızı böyle kötü kullanmaya devam ederlerse bir dahaki sefere kırmızı kart göstereceğiz" diyerek, bir espri ile tamamlayan Başkan Ercengiz, etkinliğe katılan tüm çocuklara ve öğretmenlere hassasiyetleri için teşekkür etti.