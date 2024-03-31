Burdur\'da CHP Adayı Ali Orkun Ercengiz Önde

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ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre saat 22.30 itibarıyla Burdur'da oyların yüzde 46,27'si sayıldı. Burdur'da yüzde 48,06 ile CHP Adayı Ali Orkun Ercengiz, birinci sırada bulunuyor.

Burdur Belediye Başkanlığı seçimlerinde sayılan oyların sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle:

CHP yüzde 48,06, AK Parti yüzde 44,01, İYİ Parti yüzde 3,52, YRP yüzde 1,71, Zafer Partisi yüzde 1,33.

Burdur'da oy sayma işlemleri devam ediyor.