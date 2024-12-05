Burdur'da Cinayet Davasında Duruşma Ertelendi - Son Dakika
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Burdur'da Cinayet Davasında Duruşma Ertelendi

Burdur\'da Cinayet Davasında Duruşma Ertelendi

Burdur'da Bayram Sertcan'ı bıçakla öldüren Ayhan Ulu'nun duruşması, eksiklikler nedeniyle ertelendi. Ulu, tahliye talebinde bulundu ve akrabalarının duruşmaya geldiğini belirtti.

05.12.2024 14:27  Güncelleme: 14:29
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BURDUR'da Bayram Sertcan'ı (76) bıçakla öldürüp, eşi Zehra Sertcan'ı (67) yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ayhan Ulu (42), duruşma ertelenince "Karar bekliyordum, akrabalarım duruşmaya uzun yoldan geldi" dedi. Mahkeme başkanı da "Çağırmadık, gelmesinler" karşılığını verdi.

Burdur'da geçen yıl 30 Ekim'de Menderes Mahallesi Kemal Solmaz Caddesi'ndeki 2 katlı evde Bayram Sertcan'ı bıçakla öldürüp, eşi Zehra Sertcan'ı ağır yaraladığı suçlamasıyla tutuklanan Ayhan Ulu'nun Burdur 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davasına devam edildi. Davanın beşinci duruşmasında; tutuklu sanık Ayhan Ulu, sanığın tutuksuz yargılanan eşi Ayten Ulu ile Zehra- Bayram Sertcan çiftinin çocukları Serdar Sertcan ve Arzu Özçoban ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada Sertcan çiftinin çocukları ve avukatı, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar ve 'Yağma' suçundan 15 yıl hapis istemiyle yargılanan Ayhan Ulu savunmasında, "Takdiri size bırakıyorum. Mütalaada savcı bey geçim sıkıntısı çektiğimi yazmış. Bunu araştırma yaparak mı yazmış. Kopyala yapıştır bir mütalaa. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Bunun üzerine sanık Ayhan Ulu, duruşmayı izlemeye gelen akrabaları olduğunu belirterek, "Karar bekliyordum, akrabalarım duruşmaya uzun yoldan geldi" dedi. Mahkeme başkanı ise "Çağırmadık, gelmesinler" karşılığını verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Burdur'da Cinayet Davasında Duruşma Ertelendi - Son Dakika

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