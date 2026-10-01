Burdur'da Dünya Yaşlılar Günü'nde Vali Tülay Baydar Bilgihan yaşlılarla sohbet etti

BURDUR'da Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Müze Parkı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren yürüyüşe, Hilmi- Hafize Evin Huzurevi Yaşlı ve Bakım Rehabilitasyon Merkezi'nde kalanlar, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı. Yürüyüşün ardından huzurevi sakinleri ile Askeriye köyündeki Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü'nde eğitim görenlerin sergisi gezildi. Sergideki ürünleri inceleyen Vali Tülay Baydar Bilgihan yaşlılarla sohbet etti.

Hilmi Hafize Evin Huzurevi Yaşlı ve Bakım Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan 75 yaşındaki Yaşar Şeker, huzurevinde kendisine tahsis edilen 50 metrekarelik odada epoksi malzemeden hobi amaçlı hediyelik eşyalar yaptığını söyledi. Şeker, "Huzurevindeki vaktimi bunlarla dolduruyorum. Atölyem var. Atölyemde bunları yapıyorum" dedi.

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,