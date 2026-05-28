Burdur'da Eski Eşini Vuran Zanlı Tutuklandı

Burdur'da eski eşini tabancayla ağır yaralayan zanlı tutuklandı.
Merkeze bağlı Çallıca köyünde boşandığı eşini tabancayla ağır yaralayan Veli Ö'nün (46), jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Merkeze bağlı Çallıca köyünde 25 Mayıs'ta Veli Ö., tartıştığı eski eşi Sadet Ö'yü (45) tabancayla yaralamış, sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Sadet Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilmişti. Olay yerinden kaçan şüpheli, 2 gün sonra jandarma ekiplerince yakalanmıştı.
