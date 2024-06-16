Burdur'da Hafif Ticari Araç ile Motosiklet Çarpışması: 2 Ölü, 2 Yaralı

Burdur'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Isparta- Antalya kara yolu Ağlasun ilçesi Aşağıyumrutaş köyü mevkinde, Ramazan Karademir'in (20) kullandığı 07 BMJ 570 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Barış A. (40) kontrolündeki 67 ADB 517 plakalı hafif ticari araçla çarpışarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Karademir ile motosiklette yolcu olarak bulunan Abdülkadir Bekçioğulları'nın (27) hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
Kazada yaralanan Barış A. ve aynı araçta bulunan Seda Ç. (33) ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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