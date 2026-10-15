Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 27 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 27 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

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Burdur'da Mustafa Şeref Bulvarı'nda iki otomobilin çarpıştığı kazada 27 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil bir iş yerinin duvarına çarptı; yaralanan sürücü kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Necati Anıl Keskin (27) idaresindeki 15 ACC 588 plakalı otomobil, Mustafa Şeref Bulvarı'nda Ş.C. (29) yönetimindeki 15 BB 320 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle Keskin'in kullandığı otomobil bir iş yerinin duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ve Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan Keskin, kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 27 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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