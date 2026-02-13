Burdur'da Kadın Cinayeti Davası Devam Ediyor - Son Dakika
Burdur'da Kadın Cinayeti Davası Devam Ediyor

Burdur'da Kadın Cinayeti Davası Devam Ediyor
13.02.2026 16:04
Burdur'da bir kadının öldürülmesi davasında sanıkların yargılanmasına devam ediliyor.

Burdur'da bir kadının evinde öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Seray Ö. (26), Tülay A. (23) ve Adnan Bedir (35) ile maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Tanıkların dinlenmesinin ardından, tutuklu sanık Seray Ö, önceki duruşmadaki savunmasını tekrarladığını belirterek, olaydan dolayı üzgün olduğunu ve tahliyesini talep etti.

Tutuklu sanık Tülay A. da tahliyesini istedi.

Maktul Özge Çetin Bedir'in kocası tutuklu sanık Adnan Bedir ise olayla ilgili hiçbir şey bilmediğini savunarak, "Bu olaydan dolayı ben 2 çocuğumu göremiyorum. Eşimin cenazesine katılamadım. Ben çocuklarımı görmek için tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

İddia makamı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Sanıklar ve avukatlarının savunmalarının ardından mahkeme heyeti, karar vermek üzere duruşmaya ara verdi.

Mahkeme heyeti, Seray Ö. ve Tülay A'nın tutukluluk hallerinin devamına, Adnan Bedir'in ise yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verdi. Heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 10 Nisan'a erteledi.

Mahkeme sonrası gazetecilere konuşan maktul Özge Çetin Bedir'in babası Mehmet Çetin, karara tepki göstererek durumun takipçisi olacağını söyledi.

Olay

10 Haziran 2025'te Bağlar Mahallesi 14036 Sokak'ta yaşayan Özge Çetin Bedir (35) ile evine gelen Tülay A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Tülay A, Bedir'i bıçaklayarak olay yerinden kaçmıştı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Bedir'in hayatını kaybettiği belirlenirken gözaltına alınan Tülay A. ve Seray Ö. ile maktulün eşi Adnan Bedir tutuklanmıştı.

Hazırlanan iddianamede ise sanık Tülay A. ile arkadaşı sanık Seray Ö. hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, maktulün eşi sanık Adnan Bedir hakkında ise "yakın akrabayı tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Cinayet, Mahkeme, Burdur, Güncel, Suç, Son Dakika

