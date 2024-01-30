BURDUR\'da bir kafede çıkan yangında çalışan dumandan etkilendi

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Benzine ve motorine bir kallavi zam daha

BURDUR'da bir kafede mutfaktaki fritözün yanması ile başlayan yangın, paniğe sebep oldu. Alevleri söndürmek isteyen kafe çalışanı dumandan etkilenerek hastaneye götürüldü.

Burdur'da saat 18.30 sıralarında İstasyon Caddesi'nde 4 katlı binanın zemin katındaki kafenin mutfağında yangın çıktı. Mutfaktaki fritözden çıkan yangında kafe çalışanları alevleri söndürmeye çalıştı. İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale etmek isteyen bir çalışan dumandan etkilenerek ambulansla hastaneye götürüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.