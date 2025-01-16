Burdur'da 'Kalpten Kalbe Bizim Ezgiler' Konseri Düzenlendi - Son Dakika
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Burdur'da 'Kalpten Kalbe Bizim Ezgiler' Konseri Düzenlendi

Burdur\'da \'Kalpten Kalbe Bizim Ezgiler\' Konseri Düzenlendi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde gerçekleştirilen konser, öğretmenler ve öğrencilerin müzik performanslarıyla büyük beğeni topladı. Vali Yardımcısı Mehmet Türk, konseri izleyerek katılımcıları kutladı.

16.01.2025 10:44  Güncelleme: 10:50
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BURDUR'da öğretmen ve öğrencilerin sahne aldığı 'Kalpten Kalbe Bizim Ezgiler' konseri düzenlendi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu'ndaki konseri Vali Yardımcısı Mehmet Türk, Burdur Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Eraslan, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Çiğiltepe, İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci ile vatandaşlar ilgiyle izledi. Konserde farklı okullarda görevli müzik öğretmenleri ile Güzel Sanatlar Lisesi ve Bilim Sanat Merkezi öğrencilerinden oluşan koro sahne aldı. Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Öğretmeni İsmail Duru'nun yönettiği koronun seslendirdiği eserler, izleyenlerden yoğun alkış aldı. Konser sonunda Vali Yardımcısı Mehmet Türk, İsmail Duru'ya çiçek vererek tebrik etti.

Haber-Kamera Mesut MADAN BURDUR,(DA)

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Burdur'da 'Kalpten Kalbe Bizim Ezgiler' Konseri Düzenlendi - Son Dakika

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