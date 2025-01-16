Burdur\'da \'Kalpten Kalbe Bizim Ezgiler\' Konseri Düzenlendi

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BURDUR'da öğretmen ve öğrencilerin sahne aldığı 'Kalpten Kalbe Bizim Ezgiler' konseri düzenlendi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu'ndaki konseri Vali Yardımcısı Mehmet Türk, Burdur Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Eraslan, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Çiğiltepe, İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci ile vatandaşlar ilgiyle izledi. Konserde farklı okullarda görevli müzik öğretmenleri ile Güzel Sanatlar Lisesi ve Bilim Sanat Merkezi öğrencilerinden oluşan koro sahne aldı. Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Öğretmeni İsmail Duru'nun yönettiği koronun seslendirdiği eserler, izleyenlerden yoğun alkış aldı. Konser sonunda Vali Yardımcısı Mehmet Türk, İsmail Duru'ya çiçek vererek tebrik etti.

Haber-Kamera Mesut MADAN BURDUR,(DA)