Burdur'da kamyon uçuruma devrildi, sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
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Burdur'da kamyon uçuruma devrildi, sürücü ağır yaralandı

Burdur\'da kamyon uçuruma devrildi, sürücü ağır yaralandı

Burdur'un Karamanlı ilçesinde bir mermer ocağında moloz döken kamyon, uçuruma devrilerek sürücüyü ağır şekilde yaraladı. Olayın ardından kurtarma ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı ve durumu ağır olduğu için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

23.02.2024 10:39  Güncelleme: 10:41
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Burdur'un Karamanlı ilçesinde, mermer ocağında moloz döken kamyonun uçuruma devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

Mehmet Naci Bilgin'in (24) kullandığı ağır yük taşıyabilen büyük kamyon, Bozdağ mevkisindeki mermer ocağında moloz dökerken uçuruma devrildi.

İş arkadaşlarının ihbarı üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık, jandarma ve belediye kurtarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkıştığı yerden çıkarılan Bilgin, Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumunun ağır olduğu belirtilen işçi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA

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