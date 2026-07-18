Burdur'da Kaza: Tekerlek Patladı, Araç Ters Döndü

BURDUR'da seyir halindeyken tekerleği patlayan otomobil refüjdeki ağaca çarpıp ters döndü. Kazada sürücünün eşi ve oğlu yaralandı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Burdur- Fethiye kara yolunda meydana geldi. F.S.'nin kullandığı 32 E 1954 plakalı otomobilin ön tekerleği patladı. Sürücüsünün hakimiyetini kaybetttiği otomobil refüjdeki ağaca çarptıktan sonra ters döndü. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada sürücü F.S.'nin tedavisi olay yerine gelen ambulansta yapıldı. Sürücünün beraberindeki eşi S.S. ile 5 yaşındaki oğlu A.S., sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hasanesi'ne götürüldü.