Burdur'da kurumlararası yüzme yarışması gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Merkez Kapalı Yüzme Havuzunda düzenlenen yarışmada 8 kurumdan 21 kamu personeli yarıştı.

Yarışmada, erkeklerde 50 metre serbest, sırtüstü, 100 metre sırtüstü, kadınlarda ise 50 metre serbest ve 50 metre sırtüstü ile takım müsabakaları yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, yüzme havuzunun 2019 yılında açıldığını ve şuana kadar ""Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında 35 bin kişiye yüzme öğrettiklerini söyledi.

Kemerkaya, Burdur'da ilk olarak gerçekleştirilen kamu sporları yüzme yarışmasına katılan sporculara teşekkür etti.

Müsabakalarda dereceye giren personellere ödülleri verildi.