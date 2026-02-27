Burdur'da Motosiklet Kazası

BURDUR'da otomobille çarpışan motosikletteki sürücü Buse T. (20) ile Sudenaz Ö. (21) yaralandı.
Kaza, Emek Mahallesi 22008 sokakta meydana geldi. Buse T. yönetimindeki 15 ADF 723 plakalı motosikletle Erol K. idaresindeki 15 HL 595 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile beraberindeki Sudenaz Ö. sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis kaza ile iligli inceleme başlattı.
