Burdur'da Ortaokul Öğrencileri Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Burdur'da Ortaokul Öğrencileri Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Burdur'un Karamanlı ilçesinde 43 ortaokul öğrencisi, okulda yedikleri yemekten dolayı zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Öğrencilerin genel sağlık durumu iyi, hayati tehlikeleri bulunmuyor.

27.12.2024 23:57
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BURDUR'un Karamanlı ilçesinde 43 ortaokul öğrencisi, okulda yedikleri yemekten zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Karamanlı Cumhuriyet Ortaokulunda öğle yemeği yiyen öğrencilerden 4'ü kusma, 6'sı mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Olay üzerine okulda yemek yiyen 33 öğrenci daha gözlem amaçlı hastaneye götürülerek kontrol ettirildi. Olayla ilgili olarak Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada "Karamanlı ilçesinde bir ortaokulumuzda gıda zehirlenmesi şüphesi ile 4 öğrenci kusma, 6 öğrenci mide bulantısı şikayeti ile 33 öğrenci ise gözlem amaçlı olmak üzere toplam 43 öğrencinin tedbir amaçlı olarak Karamanlı Devlet Hastanesine, bunlardan 5 öğrencinin ise 7 km mesafedeki Tefenni Devlet Hastanesine sevki gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerimizin genel sağlık durumu iyi olup hayati tehlikesi bulunan çocuğumuz yoktur ve bu saat itibari ile taburcu işlemleri başlamıştır. Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz tarafından incelenmek üzere şahit numune alınmıştır. Adli ve idari tahkikat devam etmektedir" denildi.

Karamanlı ve Tefenni Devlet Hastanesi'ne kontrolleri tamamlanan öğrencilerin tamamı taburcu oldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Burdur'da Ortaokul Öğrencileri Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur'da Ortaokul Öğrencileri Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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