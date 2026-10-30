Burdur\'da Oto Tamirciler Sitesi\'nde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Burdur'da Oto Tamirciler Sitesi'nde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur'da dün akşam Oto Tamirciler Sitesi'nde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
BURDUR'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Şule Y., yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Oto Tamirciler Sitesi'nde meydana geldi. Şule Y.'nin sürücüsü olduğu 15 AEN 144 plakalı motosiklet, Osman O. yönetimindeki 07 ASF 89 plakalı otomobille çarpıştı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Şule Y., ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde, Menderes Mahallesi yönünden gelen motosikletin, kavşakta otomobille çarpıştığı anlar yer aldı.
Kaynak: DHA
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