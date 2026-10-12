Burdur'da otomobil römorka çarptı, sürücü yaralandı ve traktöre ceza kesildi

BURDUR'da traktörün arkasındaki römorka çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Burdur- Antalya yolunun 9'uncu kilometresi Çatağıl köyü kavşağında meydana gelen kazada, ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 15 PL 174 plakalı otomobil, İsa K. yönetimindeki 15 AAD 813 plakalı traktörün arkasında bağlı olan ikinci römorka çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Traktör sürücüsünün yara almadığı kazada otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekibine teslim edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Sigortası ve vizesi olmadığı belirlenen traktöre idari para cezası uygulandı ve trafikten men edilerek otoparka çekildi.