Burdur'da Parktaki Araçta Yangın

BURDUR'da park halindeki otomobil çıkan yangında hasar gördü.
Burdur merkez Aydınlıkevler Mahallesi Samanyolu Caddesi'nde park halindeki 06 Y 2398 plakalı otomobilden dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobilde hasar oluştu.
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