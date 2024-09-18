Burdur'da Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası Konferansı - Son Dakika
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Burdur'da Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası Konferansı

Burdur\'da Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası Konferansı

Burdur'da Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında konferans düzenlendi.

18.09.2024 09:59
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BURDUR'da Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla İl Müftülüğü tarafından 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' konulu konferans düzenlendi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasin Pişgin tarafından Kültür Merkezi'nde verilen konferansa Burdur Valisi Türker Öksüz, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Adalet Komisyonu Başkanı Musa Talih, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik ile vatandaşlar katıldı. İl Müftülüğü Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından sunulan tasavvuf müziği dinletisinin ardından İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasin Pişgin tarafından 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' konulu konferans verildi. Konferans sonunda Vali Öksüz tarafından Prof. Dr. Yasin Pişgin ve Tasavvuf Müziği Topluluğu Şefi Furkan Ceylan'a hediye takdiminde bulunuldu.

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/ BURDUR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Burdur'da Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası Konferansı - Son Dakika

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