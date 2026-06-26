Burdur Belediyesi, Tehlike Oluşturan Yapıların Yıkım Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Burdur Belediyesi, Tehlike Oluşturan Yapıların Yıkım Çalışmalarını Sürdürüyor

26.06.2026 15:35  Güncelleme: 17:03
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Burdur Belediyesi, kent genelinde can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk ve tehlikeli yapıların yıkım çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor. Konak Mahallesi'nde iki binanın yıkımı tamamlandı.

(BURDUR) - Burdur Belediyesi, kent genelinde vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden, uzun yıllardır kullanılmayan ve yıkılacak derecede tehlikeli olduğu teknik incelemeler sonucunda tespit edilen yapıların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.

Yapılan teknik incelemeler sonucunda yıkılacak derecede riskli olduğu tespit edilen binalar, yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından kontrollü bir şekilde yıkılıyor. Burdur Belediyesi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda, Konak Mahallesi 2. Rıza Doğrul Çıkmazı Sokak'ta bulunan No: 8 ve No: 10 adreslerindeki yapılar hakkında, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 39. maddesi uyarınca gerekli teknik incelemeler gerçekleştirilmiş, hazırlanan raporlar doğrultusunda idari süreçler yürütülmüş ve yapı sahiplerine mevzuat kapsamında gerekli tebligatlar yapılmıştır."

Söz konusu yapılar hakkında teknik incelemeler tamamlanmış, yapı sahiplerine gerekli tebligatlar yapılmış ve yasal sürecin tamamlanmasının ardından yapıların yıkım işlemleri kontrollü şekilde gerçekleştirilmektedir.

Yıkım çalışmaları sırasında çevre ve iş güvenliği tedbirleri alınarak vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasına azami özen gösterilmektedir. Çalışmaların tamamlanmasının ardından oluşan molozlar kaldırılarak alan temizlenecek ve çevre güvenli hale getirilecektir.

Burdur Belediyesi, şehir estetiğini olumsuz etkileyen, çevre güvenliği açısından risk oluşturan ve can ile mal emniyetini tehdit eden metruk ve tehlikeli yapıların tespit edilmesi, gerekli idari işlemlerin yürütülmesi ve bu risklerin ortadan kaldırılması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.

Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için benzer nitelikteki riskli yapılarla ilgili inceleme, tebligat ve yasal süreçler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bundan sonra da titizlikle yürütülmeye devam edecektir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Burdur Belediyesi, Tehlike Oluşturan Yapıların Yıkım Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika

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