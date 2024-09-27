Burdur\'da Silahtan Yaralanan Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Burdur'da otobüs durağında beklerken bir kişinin av tüfeğiyle ateş açtığı kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Şirinevler Mahallesi Armağan İlci Bulvarı'ndaki otobüs durağında bekleyen R.K'ye, şüpheli E.E. tarafından henüz belirlenemeyen sebeple yolun karşısından av tüfeğiyle ateş edildi.
R.K'nin yaralandığı saldırı nedeniyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi
Hasar gören durakta inceleme yapan polis, kaçan E.E'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Olay yeri inceleme ekipleri, hasar alan durakta inceleme yaptı.
Silahlı saldırıda yaralanan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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