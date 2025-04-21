Burdur'da Sokak Hayvanları İçin Resim Yarışması Düzenlendi

(BURDUR) - Burdur Belediyesi ve Patili Kalpler Sokak Hayvan Gönüllüleri iş birliğiyle düzenlenen ilkokul ve ortaokullar arası resim yarışmasında dereceye giren öğrencileri ağırlayan Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Çocuklarımızın bu yaşta sokak hayvanlarına duyarlılık göstermesi ve bu konuda yaratıcı çalışmalara imza atmaları hepimiz için büyük bir gurur" dedi.

Burdur Belediyesi ve Patili Kalpler Sokak Hayvan Gönüllüleri iş birliğiyle düzenlenen ilkokul ve ortaokullar arası resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'i makamında ziyaret etti.

Sokak hayvanlarına yönelik farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen yarışmada, minik yürekler kalemlerini bu anlamlı tema için konuşturdu. İlkokullar kategorisinde birincilik ödülünü Isparta E Koleji öğrencisi Kerem Kaşıkcı kazanırken, ikincilik ödülünün sahibi ise yine aynı okuldan Eylül Naz Türkmenel oldu. Ortaokullar kategorisinde ise birincilik ödülünü Isparta TED Koleji öğrencisi Beste Çeliker kazandı.

Ercengiz, yarışmada dereceye giren öğrencileri tek tek tebrik ederek, "Çocuklarımızın bu yaşta sokak hayvanlarına duyarlılık göstermesi ve bu konuda yaratıcı çalışmalara imza atmaları hepimiz için büyük bir gurur. Sokakta yaşayan can dostlarımızın sesi oldukları için her birine teşekkür ediyorum" diye konuştu.