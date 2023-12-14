BURDUR'da Somalili sığınmacıların kaldığı evde çıkan çatı yangını söndürüldü.

Burdur merkez Karasenir Mahallesi Tacir Sokak'ta dün saat 22.30 sıralarında Somalili sığınmacıların kaldığı evin çatısında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir anda evin çatısını saran yangın Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak sobalı evlerde baca temizliği yapılmasının önemine dikkati çekti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)