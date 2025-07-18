Burdur'da dereye devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Alim Coşkun (52) idaresindeki 15 KD 029 plakalı traktör, Kayaaltı Köyü'nde dereye devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Traktör altında kalan sürücü, itfaiye ekibince çıkarıldı. Sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolde sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Coşkun'un cenazesi Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Burdur'da Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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