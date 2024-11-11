Burdur\'da Uçuruma Yuvarlanan Araçta Sürücü Yaralandı

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BURDUR'da otomobilin 50 metrelik uçurumdan yuvarlandığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Yazıköy'den Akçaköy yönüne gitmekte olan Uğur Korkmaz yönetimindeki 77 AR 571 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralanan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarttı. Sürücü Korkmaz ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/ BURDUR